Самарские ученые придумали, как ускорить диагностику рака простаты

Новый метод позволит быстрее и точнее выявлять рак простаты / Фото: Самарский университет

Ученые Самарского университета имени академика С.П. Королева помогут медикам быстрее выявлять рак простаты. Они придумали новый метод экспресс-диагностики. В его основе – лазерная спектроскопия.

По словам специалистов, рак простаты – одно из самых сложных для выявления заболеваний. Для его диагностики обычно назначают анализ крови. Однако этот способ не дает 100-процентный результат. Кроме того, его ожидание занимает как минимум два дня.

- Сейчас наиболее перспективным инструментом для диагностики злокачественных опухолей является Рамановская спектроскопия, при которой задействовано лазерное излучение, - рассказал доцент кафедры лазерных и биотехнических систем вуза Дмитрий Артемьев.

Лазерным лучом светят на исследуемую ткань. Затем проводится спектральный анализ, который может выявить биохимические и структурные изменения. Срок получения результата - несколько минут. Исследование самарских ученых показало эффективность данного метода. Также они определили оптимальные параметры лазерного излучения. Оказалось, что для выявления рака простаты идеально подходит инфракрасные лазеры с длиной волны 785 нм. Подобные раньше массово применяли в компьютерных CD-проигрывателях и дисководах. Сейчас такие лазеры можно встретить в принтерах.

Чтобы использовать новый метод экспресс-диагностики, нужно создать тонкий оптоволоконный зонд. Ученые планируют воплотить свой проект в жизнь за несколько лет.