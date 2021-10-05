Самарцев возмутила строительная техника у рынка в 15-м микрорайоне

Жителей Самары заинтересовали строительные работы у рынка в 15-м микрорайоне / Фото: Светлана Лусис Фото: Twitter.com

Жители Самары обратили внимание на строительную технику, которую несколько дней назад пригнали на улицу Ташкентскую. Непонятные работы стартовали чуть выше рынка в 15-м микрорайоне. Об этом горожане сообщили в твиттере.

- Деревья убрали и вывезли. Начаты земляные работы. Что за стройка идет? Какая-нибудь парковка здесь появится? – обратились самарцы к властям.

В департаменте градостроительства Самары сообщили, что разрешение на строительство они не выдавали. В отделе архитектуры и потребрынка Кировского района рассказали, что собственником земельного участка является Самарская область. В министерстве имущественных отношений региона пока ситуацию никак не прокомментировали.