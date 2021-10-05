В Тольятти осенние каникулы у школьников могут перенести с ноября на октябрь 2021 года

Осенние каникулы у тольяттинских школьников могут начаться раньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Тольятти Николай Ренц после проведенного оперативного совещания по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Самарской области сообщил о переводе на дистанционное обучение учеников 6-10 классов. С 6 октября 2021 года старшеклассники Тольятти будут учиться удаленно - из дома.

- Данные ограничения будут действовать в течение двух недель. Возможно, осенние каникулы будут перенесены с первой недели ноября на октябрь для всех учащихся Автограда, - сказал Николай Ренц в обращении к горожанам.

Кроме того, оперштаб Тольятти принял решение о переводе на дистанционную форму занятий всех учреждений, оказывающих услуги дополнительного образования.