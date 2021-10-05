В Самаре стену дома на ул. Ташкентской украсили изображением бюста Венеры и дирижабля

Мурал нарисован на стене дома № 146 по улице Ташкентской / Фото: администрация Кировского района Фото: Twitter.com

В Самаре появился новый мурал. Огромное граффити нарисовали на стене девятиэтажки на улице Ташкентской, 146. Его автор – Дмитрий Горшков. Об этом в твиттере сообщила администрация Кировского района.

Художник назвал мурал «Будущее». Он изобразил на стене дома сочетание футуризма и античности – летящий по небу дирижабль с грузом в виде бюста Венеры. Граффити показывает, что, даже стремясь в будущее, мы всегда будем ценить прошлое.

- Венера олицетворяет багаж воспоминаний и эмоций, а дирижабль – символ непреодолимого пути вперед, - отметил Дмитрий Горшков.

Работа самарского художника представлена на фестивале ПФО «ФормАрт». Жители региона могут проголосовать за нее до 15 октября 2021 года. Итоги конкурса подведут 21 октября.

Напомним, в 2020 году победу в фестивале одержал мурал «Чистый вдох», который нарисовала самарская художница Оксана Гладкова. Огромное изображение украшает стену дома № 317 на улице Ново-Садовой.