В Жигулевске нарушитель ПДД четыре раза предоставил суду фальшивые квитанции об оплате штрафов

Дело было передано в суд для рассмотрения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Жигулевска, который фальсифицировал доказательства по делу об административном нарушении.

По версии следствия, в октябре 2020 года мужчина был несколько раз привлечен к ответственности за управление автомобилем без документов. Водитель должен был оплатить штрафы, однако эту обязанность он не исполнял.

- Материалы были переданы в мировой суд для рассмотрения по существу. Принимая участие в судебных процессах, обвиняемый четыре раза предоставил в качестве доказательств платежные документы о ложных сведениях по уплате штрафов, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

В отношении мошенника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении». Теперь нарушителю грозят исправительные работы либо лишение свободы на 4 месяца.