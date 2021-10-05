Самарская ракета «Союз» успешно вывела на орбиту корабль с киноэкипажем

Самарские двигатели отработали без замечаний / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Во вторник, 5 октября 2021 года, в 11:55 (мск) с космодрома Байконур стартовала самарская ракета Союз-2.1а». Через некоторое время она успешно вывела на орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту.

Пуск космического аппарата обеспечили маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, которые изготовил самарский завод – ПАО «ОДК-Кузнецов». Как отмечают представители предприятия, они отработали штатно – без замечаний. Надежность двигателей составляет 99,9%.

Напомним, корабль «Союз МС-19» доставит на Международную космическую станцию экипаж в составе трех человек. Среди них: космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Их цель – съемка фильма «Вызов». Команда проведет на орбите Земли 12 суток.