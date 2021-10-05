Самарским должникам за газ начали начислять пени с 1 октября 2021 года

Самарцев призывают оплатить счета за газ до 10 октября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 1 октября 2021 года начали начислять пени за просрочку оплаты газа. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

- Пени начисляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. С 91-го дня задолженности сумма увеличивается до 1/130, - отмечают в компании.

По состоянию на 1 сентября 2021-го долг населения за газ составляет более 1,4 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом он снизился на 200 млн. Газовая компания призывает самарцев оплатить все счета до 10 октября. Это можно сделать без комиссии через личный кабинет на сайте samararegiongaz.ru, мобильное приложение или банкоматы, а также в почтовых отделениях.