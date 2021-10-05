В Самарской области мужчина обманул знакомого, пообещав освободить его от уголовной ответственности

Мужчина получил условный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинель-Черкасском районе суд вынес приговор по делу о покушении на мошенничество. Местный житель пообещал избавить своего друга от уголовной ответственности, не имея реальной возможности это сделать.

По версии следствия, в мае 2020 года житель Отрадного был повторно задержан сотрудниками ДПС за вождение в нетрезвом виде. Согласно закону, нарушителя ждала уголовная ответственность, но его знакомый предложил помощь в решении данной проблемы.

- Не имея реальной возможности оказать какое-либо воздействие на сотрудников правоохранительных органов, мужчина предложил передать им 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Лжепосредник был задержан полицейскими во время получения денег от нарушителя, который ранее уже обратился в правоохранительные органы. В зале суда обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.