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Общество5 октября 2021 14:49

В Самарской области мужчина обманул знакомого, пообещав освободить его от уголовной ответственности

Мошенник попросил 100 тысяч рублей якобы для полицейских
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Мужчина получил условный срок

Мужчина получил условный срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинель-Черкасском районе суд вынес приговор по делу о покушении на мошенничество. Местный житель пообещал избавить своего друга от уголовной ответственности, не имея реальной возможности это сделать.

По версии следствия, в мае 2020 года житель Отрадного был повторно задержан сотрудниками ДПС за вождение в нетрезвом виде. Согласно закону, нарушителя ждала уголовная ответственность, но его знакомый предложил помощь в решении данной проблемы.

- Не имея реальной возможности оказать какое-либо воздействие на сотрудников правоохранительных органов, мужчина предложил передать им 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Лжепосредник был задержан полицейскими во время получения денег от нарушителя, который ранее уже обратился в правоохранительные органы. В зале суда обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.