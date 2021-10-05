В Самаре двое слесарей насмерть отравились угарным газом в колодце

Рабочие надышались угарным газом. Спасти их не удалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Установлена причина гибели двоих рабочих в колодце. Несчастный случай со смертельным исходом произошел летом в Самаре.

Установлено, что 9 июля 2021 года двое слесарей (36-летний и 57-летний мужчины) местного предприятия проводили аварийно-восстановительные работы в колодце. В ходе ремонта они отравились угарным газом. Спасти пострадавших не удалось.

В середине сентября специальная комиссия министерства труда Самарской области завершила расследование данного ЧП. Выяснилось, что причиной несчастного случая стала некачественная организация производства работ.

Предприятиям региона рекомендовали усилить контроль за выполнением работ в замкнутых пространствах и сделать все, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.