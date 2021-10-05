В Самаре к 5 октября 2021 года подключили к теплу 99,9% домов

Отопления пока нет в двух домах на Кирова и в пяти домах в Садовом переулке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти отчитались о пуске тепла в жилые дома Самары. По состоянию на вторник, 5 октября 2021 года, радиаторы нагрелись в 10 247 МКД – это 99,9%. Оставшиеся 7 зданий обеспечат теплом к завтрашнему утру.

По информации городской администрации, отопление есть в 1 196 соцобъектах из 1 197. Холодными остаются батареи в ФКОУ ВПО «Самарский юридический институт ФСИН России» на проспекте Кирова, 75/1. Здесь модернизировали теплосети. Сейчас ресурсники заканчивают переключение питающего трубопровода. Подача тепла в это учреждение, а также в два дома на проспекте Кирова и в пять домов в Садовом переулке ожидается 6 октября.

Отметим, что пуск тепла не обошелся без аварийных ситуаций. По нескольким адресам выявили повреждения. В основном это те участки, которые планируется отремонтировать в 2022 году. На данный момент в 140 домов ресурс поступает по временной схеме.