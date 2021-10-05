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Общество5 октября 2021 19:09

В Самаре о чрезвычайных ситуациях могут оповещать колокольным звоном

В городе проверят систему оповещения
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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При необходимости во время чрезвычайной ситуации в Самаре зазвонят колокола

При необходимости во время чрезвычайной ситуации в Самаре зазвонят колокола

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев могут предупреждать о чрезвычайных ситуациях колокольным звоном. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил заместитель Управления гражданской защиты администрации Самары Евгений Вдовин.

- С епархией заключено соответствующее соглашение, и в случае необходимости зазвонят колокола в храмах, - сказал Вдовин.

Подобный способ оповещения используется наряду с другими средствами. В частности, включают сирены, применяют sms-уведомления, а также бегущие строки на информационных табло в общественном транспорте.

В Самаре в среду, 6 ноября, включат сирены, чтобы проверить систему оповещения и провести тренировку сил и средств гражданской обороны.