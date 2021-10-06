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Общество6 октября 2021 6:46

В Самарской области погода будет солнечной и без осадков 6-8 октября 2021 года

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня в Самаре
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Октябрь в Самаре радует теплом

Октябрь в Самаре радует теплом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС озвучили прогноз погоды на 6-8 октября 2021 года. По прогнозу синоптиков, погода в Самарской области в ближайшие дни ожидается солнечной и без осадков, однако в ночное время температура будет падать до минусовых значений.

В среду, 6 октября 2021 года, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит +9…+11 градусов, ночью до -4.

7 октября в регионе будет также малооблачно, дождей не ожидается. Ветер будет неустойчивый и слабый, а воздух днем прогреется до +14 градусов.

В пятницу в Самарской области будет также солнечно, температура воздуха будет держаться в пределах +9…+14 градусов. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют.