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Общество6 октября 2021 7:15

Депутат Александр Хинштейн обвинил нового главу Госстройэкспертизы в криминальном прошлом

Депутат Александр Хинштейн попросил прокуратуру проверить Александра Балашова
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Александр Балашов стал главой Госстройэкспертизы всего неделю назад

Александр Балашов стал главой Госстройэкспертизы всего неделю назад

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем телеграмм-канале рассказал о криминальном прошлом нового главы ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» Александра Балашова. Как выяснилось, чиновник в 2014 году был привлечен к ответственности за кражу в магазине.

Александр Хинштейн опубликовал постановление суда, в котором говорится, что в 2014 году Балашов был замечен в покушении на кражу из магазина «Медиа Маркет» в ТЦ «Космопорт» на Дыбенко, 30 в Самаре. Мужчина попытался вынести из гипермаркета автомагнитолу «Пионер» стоимостью 1354 рубля. Балашов спрятал технику под курткой, но на выходе из магазина его задержали охранники.

В отношении Александра Балашова было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу». Пока велось следствие, чиновник находился под домашним арестом. В суде Балашов признал свою вину, автомагнитолу вернули в магазин, а уголовное дело было закрыто за примирением сторон.

Александр Хинштейн считает, что человек с криминальным прошлым не может возглавлять столь серьезную структуру как региональная Госстройэкспертиза. Кроме того, чиновник считает, что сам факт нахождения на ответственной распорядительной должности человека с подобным прошлым дискредитирует государственную власть и создает серьезные коррупционные риски.

- Уверен, что губернатор Дмитрий Азаров не знал о «темном» прошлом Балашова. Мной были разосланы официальные обращения в прокуратуру и к главе региона с просьбой провести проверку соответствия чиновника занимаемой должности, - сказал Александр Хинштейн.