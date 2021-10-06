Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 октября 2021 7:47

В Самаре ярая нарушительница ПДД врезалась в припаркованные автомобили на улице Партизанской

21-летняя автолюбительница получила травмы и была госпитализирована
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Девушка привлекалась к административной ответственности 18 раз. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Девушка привлекалась к административной ответственности 18 раз. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре молодая девушка на автомобиле ВАЗ-2114 врезалась в припаркованные автомобили на улице Партизанской. За последний год девушка нарушала ПДД 18 раз.

- По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не обеспечила возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего потеряла управление и врезалась припаркованный «Хендэ Солярис», после чего ее машину отбросило на рядом стоящую «Тойоту Прадо», - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии девушка за рулем ВАЗ-2114 получила телесные повреждения. После осмотра врачами скорой медицинской помощи пострадавшую госпитализировали в больницу. В настоящее время по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.