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Происшествия6 октября 2021 9:10

В Самаре сбили пенсионерку, которая пыталась перейти улицу в неположенном месте

Женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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79-летняя женщина получила серьезные травмы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

79-летняя женщина получила серьезные травмы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре на улице Магистральной 34-летний водитель на автомобиле «Лада Приора» сбил 79-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

- По предварительным данным, водитель не обеспечил возможности постоянного контроля за движением ТС, в результате чего допустил наезд на пешехода. Женщину госпитализировали в больницу. Сейчас пенсионерка находится в тяжелом состоянии, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, водитель отечественного автомобиля за последний год 12 раз нарушил ПДД и был привлечен к административной ответственности. В настоящее время в отношении автолюбителя было возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере от 2500 рублей либо лишение водительских прав на срок от 1 года.