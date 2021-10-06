В Самаре сбили пенсионерку, которая пыталась перейти улицу в неположенном месте

79-летняя женщина получила серьезные травмы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре на улице Магистральной 34-летний водитель на автомобиле «Лада Приора» сбил 79-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

- По предварительным данным, водитель не обеспечил возможности постоянного контроля за движением ТС, в результате чего допустил наезд на пешехода. Женщину госпитализировали в больницу. Сейчас пенсионерка находится в тяжелом состоянии, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, водитель отечественного автомобиля за последний год 12 раз нарушил ПДД и был привлечен к административной ответственности. В настоящее время в отношении автолюбителя было возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере от 2500 рублей либо лишение водительских прав на срок от 1 года.