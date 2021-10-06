В Самаре в ДТП со скорой помощью на улице Победы пострадали две молодые девушки

Иномарка не уступила скорой. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре на улице Победы 5 октября 2021 года произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В результате столкновения медтранспорта и автомобиля «Вортекс» пострадали две молодые девушки.

По предварительным данным полицейских, водитель на легковушке не уступил дорогу скорой помощи, которая с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом проезжала перекресток 22 Партсъезда/Победы на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадали две пассажирки кареты скорой помощи. Девушки 20 и 22 лет получили травмы головы, после осмотра врачами им было назначено амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.