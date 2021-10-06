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Общество6 октября 2021 10:30

В 2021 году количество браков в Самарской области выросло на 33,1%

За первое полугодие в регионе поженились боле 10 тысяч пар
Анастасия ФИЛАТОВА
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На тысячу новых семей в Самарской области приходится 781 развод

На тысячу новых семей в Самарской области приходится 781 развод

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стали чаще заключать браки. С января по июль 2021-го в регионе поженились 10 492 пары влюбленных. Рост по сравнению с прошлым годом составил 2 611 (33,1%). Об этом сообщает Самарастат.

Увеличилось и число разводов. За первое полугодие 2021-го в Самарской области развелись 8 196 пар. В 2020 году это число было меньше – 6 574. Таким образом, рост составил 24,7%.

По данным Самарастата, на 1000 образовавшихся пар пришлось 781 распавшаяся. В январе – июле 2020 года соотношение было другим – 1000/834.