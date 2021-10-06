Волонтеры начали вывозить из исчезающего поселка Постоянного брошенных хозяевами животных

Зоозащитники вывезли из поселка-призрака 7 собак и 4 кошки / Фото: ФлагманВет Фото: Instagram.com

В Самарской области волонтеры спасают кошек и собак, которых хозяева бросили в исчезающем поселке Постоянном. Несколько неравнодушных людей отправились туда и вывезли часть животных. Об этом на свой странице в инстаграме сообщили представители клиники «ФлагманВет».

Постоянный – шахтерский поселок. Он находится в 30 км от Сызрани. По информации волонтеров, его должны расселить до конца октября 2021 года. Большинство жителей уже покинули дома. При этом они бросили своих питомцев – всего около 25. Их кормят оставшиеся семьи. Скоро уедут и они, о животных больше никто не сможет заботиться.

На этой неделе зоозащитники провели первую спасательную операцию. При помощи неравнодушных самарцев они вывезли из Постоянного 7 собак и 4 кошки. Не обошлось без происшествий.

- Одного члена нашей экспедиции укусили за лицо, одну собаку ловили 8 человек и все же поймали. Когда наши машины уже покинули поселок, вышел 7-й малыш, который оказался очень болен. Мы экстренно вернулись и забрали его.

Волонтеры не намерены на этом останавливаться. Они планируют снова наведаться в Постоянный и вывезти оттуда оставшихся животных.