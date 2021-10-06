В Тольятти создали аудиоверсию детской сказки «Сидел ежик на заборе»

Помощь в создании аудиосказки оказал Тольяттиазот

В Тольятти запустили благотворительный проект для детей – аудиоспектакль по сказке «Сидел ежик на заборе». Ее написал местный автор Андрей Амельяненко.

Инициатором проекта #ПростоСказки выступило агентство коммуникаций «Перспектива». Идею поддержал Тольяттиазот – один из ведущих производителей аммиака и карбамида в России. Предприятие оказало активную помощь в создании аудиоверсии детской сказки.

- Все дети любят сказки, но не все пока умеют читать. Есть также детки, которые с рождения не видят мир или лишены радости услышать сказку из уст близкого человека. Поэтому мы решили записать для малышей аудиоверсию известной истории Андрея Амельяненко. Мы надеемся, что она поможет ребятам и сделает их жизнь теплее и радостнее, – отметила заместитель гендиректор – директор по связям общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко.

Роли в аудиосказке озвучивали известные люди. Среди них: министр культуры региона Татьяна Мрдуляш и ее заместитель Наталья Тонковидова, глава департамента культуры Тольятти Марина Козлова, заслуженный артист Карелии и худрук республиканской филармонии Владислав Косарев, заслуженный артист Самарской области и дирижер Василий Кормишин. Послушать спектакль можно на сайте проекта – сказкапроежика.рф.