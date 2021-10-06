В Самарской области за сутки коронавирусом заболели 638 человек, 27 умерли

В регионе продолжает увеличиваться количество зараженных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб опубликовал обновленную статистику по коронавирусу в Самарской области на 6 октября 2021 года. За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 638 человек. Таким образом, общее количество инфицированных в Самарской области достигло отметки в 108 978 человек.

Из общего числа заболевших на сегодняшний день 87 774 пациента успешно справились с коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки выздоровели 385 человек.

Что касается печальной статистики по коронавирусу, то в Самарской области продолжают ежедневно фиксировать летальные случаи среди пациентов. По данным на 6 октября 2021 года, за сутки в регионе умерли 27 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Самарской области от коронавируса скончались 4 019 человек.