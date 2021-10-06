В Самаре сотрудники ППС задержали закладчика и клиента во время патрулирования территории

Полицейские ППСП, одними из первых прибывают на место происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники патрульно-постовой службы одними из первых прибывают на место происшествия. Полицейские проводят обход территорий патрулирования и обеспечивают общественную безопасность самарцев. Так, личный состав ППС показывает положительную динамику в раскрытии «уличных» преступлений и получают за это заслуженные премии.

Недавно, сотрудники полиции во время патрулирования дворов на улице Советской заметили неадекватного молодого человека, который при виде служебного автомобиля попытался скрыться. Полицейские после непродолжительной погони задержали парня, у которого было обнаружено при себе 9 свертков с порошкообразным веществом.

Ранее не судимый 21-летний житель Крутых Ключей рассказал, что в свертках находится наркотическое вещество, а ранее он осуществил закладку аналогичных пакетиков с целью сбыта бесконтактным способом. Полицейские проверили указанные адреса и обнаружили еще 9 закладок.

Через несколько дней сотрудники ППС заметили на улице Мечникова мужчину, который употреблял алкогольные напитки. В ходе досмотра при нем было обнаружено 13 свертков с наркотиками. Задержанный рассказал, что купил один сверток, а остальные 12 нашел рядом.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела, сейчас преступники находятся под стражей.