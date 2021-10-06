В Тольятти обнаружили «резиновую» квартиру, где были прописаны 68 мигрантов

"Резиновую" квартиру нашли в Тольятти. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские Тольятти в ходе оперативно-профилактического мероприятия выявили факт фиктивной регистрации иностранных граждан в одной из квартир на улице Мира. В отношении 30-летней хозяйки недвижимости было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, жительница Тольятти, зная об ответственности за нарушение миграционного законодательства, с июля по сентябрь 2021 года поставила на миграционный учет 68 жителей ближнего зарубежья по месту своего проживания. Женщина не собиралась в дальнейшем жилье зарегистрированным гражданам, а за свою услугу по постановке на учет она брала денежное вознаграждение.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Теперь женщине может грозить до трех лет лишения свободы.