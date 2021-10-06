«Кошелев» продолжит заниматься содержанием Северного шоссе в Самаре

Участок Северного шоссе пролегает по территории Самары и Волжского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Содержанием Северного шоссе (1 этап), которое расположено на территории Самары и Волжского шоссе, продолжит заниматься корпорация «Кошелев». Об этом говорится в материалах дела на сайте Арбитражного суда Поволжского округа.

Дорогу протяженностью 1 099 метров построило ЗАО «ППСО» АО «Авиакор» (ныне АО «Кошелев-Проект) в 2018 году. По информации компании, после сдачи объект планировалось выкупить в собственность Самарской области. Однако это до сих пор не было сделано.

Фирма продолжает содержать участок и платить налог на имущество. Организация обратилась в арбитраж Самарской области и потребовала признать Северное шоссе дорогой общего пользования регионального значения.

При рассмотрении заявления было установлено, что компания построила дорогу на участке, которое находится в ее собственности, на свои деньги. При этом работы выполнялись без государственного контракта. Кроме того, никаких соглашений с правительством Самарской области насчет трассы заключено не было.

Суд отклонил иск компании. Апелляционная инстанция оставила решение без изменения. Тогда «Кошелев-Проект» направил жалобу в Арбитражный суд Поволжского округа. В сентябре 2021 года он рассмотрел ее и оставил без удовлетворения.