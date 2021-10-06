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Общество6 октября 2021 15:09

Найти плезиозавра: самарцев приглашают на уникальный эко-квест в музей Алабина

Получить значок экокраеведа, пройдя все станции квеста, смогут и взрослые, и дети
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре пройдет квест для юных краеведов

В Самаре пройдет квест для юных краеведов

Жителей Самары - взрослых и детей - приглашают на уникальный экологический праздник, который приурочен к празднованию дня экологического разнообразия. К этой дате музей подготовил много интересного - 16 октября 2021 года каждый посетитель сможет почувствовать себя экокраеведом. При покупке билета все получат путеводитель по станциям и отправятся в путь, чтобы больше узнать о природе родного края и его прошлом.

Водились ли в Самаре динозавры? Когда умер последний верблюд? Сколько лет папорортнику? Есть ли на территории региона каменная соль? Миллионы интересных фактов и наблюдений, которые вы точно не знали раньше и сотни открытий, которые вы сделаете, ответив на все вопросы.

- После выполнения всех заданий юные участники музейного праздника получат Дипломы ЭКОкраеВЕДа и памятные сувениры. А взрослые приобретают возможность хотя бы на несколько часов вернуться в весёлое детство! - рассказали в музее.

Узнать больше о мероприятии можно в группе ВКонтакте. Приходите и узнавайте больше о территории родного края.