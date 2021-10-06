В Самаре колодцы преобразят в честь 135-летия водопровода

Один из колодцев превратили в огромный глаз / Фото: РКС-Самара

В Самаре преобразят 135 канализационных и водопроводных колодцев. Их облик изменят в честь 135-летия местного водопровода. Об этом сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

Работы по облагораживанию колодцев уже начались. Так, на одном из газонов города появился цветок, на другом – роза ветров. Где-то коммунальщики сделали из крышки люка часы, а где-то – глаз. А еще на одном «кругляше» поселились бабочка, утка и кувшинки.

Планируется, что все работы по благоустройству колодцев будут завершены к 14 октября 2021 года. Именно в этот день самарскому водопроводу исполнится 135 лет.