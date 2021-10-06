Проблемы с отоплением в Самаре обсудят на радио «Комсомольская правда»

Батареи нагрелись еще не во всех домах Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 6 октября, на радио «Комсомольская правда» (98,2 FM) в Самаре выйдет в эфир очередной выпуск программы «ГорСреда». В этот раз ее темой станут проблемы с отоплением.

По данным городских властей, к теплу подключили почти 100% жилых домов. Однако соцсети забиты жалобами на холодные батареи. Когда во всех квартирах самарцев станет тепло? Когда в городе закопают котлованы? Где ответственность «ПТС», а где – УК? Как чиновники и жители могут повлиять на ситуацию? На эти и другие вопросы ответят глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин и руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских.

Также на «ГорСреде» обсудят адреса, которые прислали подписчики радио «Комсомольская правда» в социальных сетях. Начало передачи – в 18:03.