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Общество6 октября 2021 16:52

Самарцев попросили не выкапывать деревья в парках

С такой просьбой к горожанам обратились представители МАУ «Парки Самары»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Горожан также попросили не заходить на территорию, где идет ремонт / Фото: МАУ "Парки Самары"

Горожан также попросили не заходить на территорию, где идет ремонт / Фото: МАУ "Парки Самары"

Жителей Самары попросили не выкапывать деревья и другие растения в городских парках. Такое обращение к горожанам разместили в соцсетях представители МАУ «Парки Самары».

- Мы приступили к плановым ремонтным работам, высадке деревьев и многолетних цветущих растений. Очень просим не игнорировать запрещающие таблички, не заходить за огороженную территорию и не выкапывать насаждения, - говорится в сообщении.

Также самарцев попросили внимательно следить за детьми. Нельзя допускать, чтобы они заходили на территорию, где идет ремонт. Это может быть опасно для жизни и здоровья. К примеру, в одном из парков разбирают деревянный мост через водоем. Его приведут в порядок к следующему сезону.