В Самаре по подозрению в подкупе задержали адвоката из Москвы

Суд по ходатайству следствия отправил адвоката под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении представителя адвокатской палаты Москвы. Его заподозрили в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным ведомства, адвокат представлял интересы одного из ООО в Арбитражном суде Самарской области. Фирма выступала ответчиком при рассмотрении гражданского дела. Защитник решил урегулировать спор с помощью денег.

- Подозреваемый передал представителю организации-истца 260 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в заключении мирового соглашения и снижении размера неустойки, - рассказали следователи.

Недавно адвокату избрали меру пресечения. Суд постановил отправить его под стражу. Расследованием дела занимается Ленинский межрайонный следственный отдел Самары.