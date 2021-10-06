Благоустройство объектов отопления в Самаре закончится до 30 октября

"Копать" трубы в Самаре перестанут до 30 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 6 октября в прямом эфире радио «Комсомольская правда» заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин назвал срок завершения благоустройства объектов отопления. Все работы должны быть окончены до 30 октября.

- В этом год у нас рекордные масштабы работ по перекладкам труб – это 31 километр, 58 объектов. Работы начали с конца апреля – начала мая, как только завершился отопительный сезон. Благоустройство по объектам, которые были в перекладке в летний сезон выполнят до 30 октября, - рассказал Олег Владимирович.

По словам Ивахина, в процессе работы появлялись проблемы в части неблагонадёжных подрядчиков, которые пришли на рынок исключительно с целью заработать денег. К ними применяли меры административного воздействия. Сейчас за качеством работ следят сотрудники департамента городского хозяйства и экологии, а также сотрудники городской административно-технической инспекции по благоустройству.

Ответ от замглавы Самары последовал после многочисленных жалоб жителей на то, что во многих дворах до сих пор раскопаны проезды и работы либо ведутся, либо рабочих даже не наблюдают на месте «раскопок».