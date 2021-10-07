В Самаре с 7 по 11 октября 2021 года закроют движение трамваев по ул. Ново-Садовой

Трамваи не будут ходить на участке от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на несколько дней закроют движение трамваев по улице Ново-Садовой. Ограничение введут на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Ново-Вокзальной. Оно будет действовать в оба направления.

- Движение трамваев будет закрыто с 22:00 7 октября до 5:00 11 октября в связи с монтажом автоматических стрелочных переводов по улице Ново-Садовой, - сообщили в твиттере представители ТТУ.

На время работ изменится схема движения трамваев № 5, 20к, 20, 22, 24. Так, 5-й маршрут будет ездить от улицы Чапаевской до ТЦ «Апельсин», 20-й – от улицы Фадеева до улицы Чапаевской (по Ставропольской через Дом печати), 20к – от улицы Фадеева до улицы Красноармейской (через Дом печати).

Трамвай № 22 будет курсировать от 15-го микрорайона до улицы Красноармейской (по улицам Ново-Вокзальной и Ставропольской через Дом печати), № 24 – от Костромского переулка до улицы Фадеева. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.