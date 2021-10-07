В Хрящевке нашли сестру жуткой воронежской Аленки

В пугающем преображении памятника подозревают молодежь / Фото: Происшествия Тольятти
Фото: vk.com
В Самарской области нашли сестру жуткой Аленки из Нововоронежа. Ее обнаружили на стеле, что установлена на въезде в село Хрящевка Ставропольского района. Очевидцы выложили в соцсети фото.
Так, на монументе изображена фигура девушки, которая держит в руках хлеб. Если сильно не приглядываться, то кажется, что все в порядке. Однако при более близком «знакомстве» становятся видны и грозный взгляд, и сурово сдвинутые брови, и широкая «улыбка» на лице. В общем, вид довольно пугающий.
Говорят, что раньше девица была не такой жутковатой. Местные жители подозревают, что не обошлось без вмешательства молодежи, которая придала «криповатости» памятнику, установленному еще в советские годы.
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