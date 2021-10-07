В Самаре планируют продлить автобусный маршрут №1 до улицы Батайской на Красной Глинке

Сейчас автобусы №1 следуют по маршруту "ЖД вокзал - АС Красная Глинка" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары, в частности поселка Красная Глинка, обратились в департамент транспорта с просьбой продлить автобусный маршрут № 1 либо увеличить количество автобусов № 51. Чиновники прокомментировали ситуацию с общественным транспортом.

- Продление автобуса № 1 до улицы Батайской будет. Сейчас «СамараАвтоГаз» готовит соответствующее заявление, - ответили в дептрансе Самары.

Напомним, ранее стало известно об изменении маршрута № 67. По просьбам горожан теперь автобусы будут останавливаться на улице Ташкентской. Ранее автобусы № 67 делали остановку на 18 км Московского шоссе.