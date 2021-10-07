В Самарской области нашли 108 погребений эпохи Золотой Орды

Могилы нашли на берегу залива Жигулевская Труба / Фото: ГБУК "Наследие"

Самарские археологи провели раскопки на территории памятника истории «Жигули I. Грунтовый могильник». Специалисты нашли там 108 старинных погребений и артефактов. Об этом сообщили в ГБУК «Наследие».

Объект археологического наследия расположен на восточном обрывистом берегу залива Жигулевская Труба в Ставропольском районе. Одна его сторона начала разрушаться – береговую линию подмывают воды Куйбышевского водохранилища. Поэтому в этом году там решили провести охранно-спасательные работы.

- При раскопках обнаружены 108 погребений. Костяки находятся в вытянутом положении, иногда слегка повернуты на правый бок. Есть систематизация могильных ям – три нечетких ряда вдоль берега. Хронологическая принадлежность грунтового могильника Жигули I – эпоха Золотой Орды, - говорится в сообщении учреждения.

Также археологи нашли на этой территории металлические бусы, медное кольцо, медную серьгу в форме вопросительного знака. Кроме того, были выявлены фрагменты керамики и почти полностью сохранившийся сосуд с плоским дном, которые могут относиться к эпохе позднего бронзового века.