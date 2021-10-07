В Самарской области предприниматели могут получить меры поддержки нового формата

Центр "Мой бизнес" готов помогать предпринимателям Самарской области в ведении бизнеса

Региональный центр «Мой бизнес» начал предоставлять предпринимателям Самарской области 30 мер поддержки нового формата в 2021 году. Они разработаны по разным направлениям и потребностям представителей малого и среднего бизнеса.

- Мы расширили линейку услуг и добились наибольшей эффективности предоставляемых мер поддержки в предельно короткие сроки, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Новые комплексы мер поддержки смогут получить предприниматели или коммерческие организации, зарегистрированные в Самарской области, ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации и состоящие в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

В течение года предприниматель сможет воспользоваться одним из предоставляемых комплексов. Так, региональный центр готов помочь в поиске и привлечении инвестиций, найти потенциальных партнеров, организовать систему сбыта продукции или услуг бизнесмена, помочь с продвижением в сети Интернет, а также настроить бизнес-планирование, чтобы отдел продаж работал более эффективно.

Для получения этих и многих других услуг центра необходимо оставить заявку на сайте mybiz63.ru.