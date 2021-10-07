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Происшествия7 октября 2021 15:17

В Тольятти отпустили под подписку о невыезде мужчину, который совратил семиклассницу

По предварительным данным, девушка в интимные отношения с ним вступила добровольно
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Девушке было 15 лет, ее партнеру - 22 года

Девушке было 15 лет, ее партнеру - 22 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На аватарке у нее – полуголая девица в кружевном белье, возраст указан честно – 15 лет. Фатима (имена героев изменены) из Тольятти не скрывала, что по российским законам является несовершеннолетней. 22-летний Исмоил рискнул связаться с ней и теперь может поплатиться свободой за сексуальную связь с семиклассницей.

- По предварительным данным, отношения у них завязались в сентябре этого года и длились две недели как минимум, - рассказывают собственные источники корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах. – Подозреваемый говорит, что девушка дала согласие на все, что происходило с ней потом. Она пока этого не отрицает.

Тем не менее 2 октября уголовное дело возбудили по ч.1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет», по которой Исмоилу теперь может грозить реальное лишение свободы. Впрочем, поговорив с подозреваемым, силовики отпустили его под подписку о невыезде.