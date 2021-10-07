В Самаре утвердили среднюю стоимость жилого «квадрата» на 3 квартал 2021 года

В третьем квартале средняя стоимость 1 кв. м жилья составит 48 611 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утвердили среднюю стоимость одного квадратного метра жилья на третий квартал 2021 года. Соответствующее постановление опубликовали в четверг, 7 октября 2021 года, на сайте городской администрации.

- Утвердить среднюю стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения на третий квартал 2021 года в 48 611 рублей, - говорится в документе, подписанном главой Самары Елены Лапушкиной.

Напомним, данную величину используют для расчета размера соцвыплат, которые предоставляют на покупку квартиры или строительство дома. Их назначают работникам муниципальных учреждений и многодетным семьям, которые воспитывают пять и более детей.

Отметим, что данное постановление распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 июля 2021 года.