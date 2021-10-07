Принять участие в экоквизе можно бесплатно

Самарцев приглашают бесплатно сыграть в интеллектуальную игру. Экоквиз «Лента Мебиуса» пройдет в ТК «МЕГА» уже в эту субботу, 9 октября.

Организаторы интеллектуальной игры – «МЕГА» и волонтерское объединение «Вторсырье на благотворительность» - предлагают самарцам попробовать свои силы

в интеллектуальной битве экологичных умов. Гостей ждут веселые и небанальные вопросы – чтобы угадать ответ, понадобятся не только знания на экологическую тему, но и логика и сообразительность.

Участие в квизе бесплатное, более того – организаторы обещают неплохие призы. Зарегистрироваться можно здесь – к участию допускаются как команды до семи человек, так и одиночные игроки – из них будут сформированы отдельные команды.

КОНКРЕТНО Где: на фудкорте ТК «МЕГА». Когда: суббота 9 октября в 15:00.