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Общество7 октября 2021 15:45

Самарцев приглашают бесплатно сыграть в интеллектуальную игру

Экоквиз «Лента Мебиуса» пройдет в ТК «МЕГА» уже в эту субботу
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Принять участие в экоквизе можно бесплатно

Принять участие в экоквизе можно бесплатно

Самарцев приглашают бесплатно сыграть в интеллектуальную игру. Экоквиз «Лента Мебиуса» пройдет в ТК «МЕГА» уже в эту субботу, 9 октября.

Организаторы интеллектуальной игры – «МЕГА» и волонтерское объединение «Вторсырье на благотворительность» - предлагают самарцам попробовать свои силы

в интеллектуальной битве экологичных умов. Гостей ждут веселые и небанальные вопросы – чтобы угадать ответ, понадобятся не только знания на экологическую тему, но и логика и сообразительность.

Участие в квизе бесплатное, более того – организаторы обещают неплохие призы. Зарегистрироваться можно здесь – к участию допускаются как команды до семи человек, так и одиночные игроки – из них будут сформированы отдельные команды.

КОНКРЕТНО Где: на фудкорте ТК «МЕГА». Когда: суббота 9 октября в 15:00.