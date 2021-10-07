В Самаре у остановок на улице Арцыбушевской уложили новую тактильную плитку

Ранее укладывались бетонные плитки, которые не отличались такой яркостью. Фото: администрация Самары

Обновление Арцыбушевской в Самаре подходит к финальной стадии. 7 октября 202 1года подрядчик приступил к укладке новой тактильной плитки на трех остановочных павильонах. Ярко-желтая плитка будет удобной для слабовидящих самарцев при определении направления движения.

- Ранее укладывались бетонные плитки, которые не отличались такой яркостью. Новая плитка сделана из полиуретана. Она не теряет эстетичный вид, практически не подвержена воздействию окружающей среды, - рассказал главный специалист МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Юрий Лазовский.

На улице Арцыбушевской от Ульяновской до Полевой уложат 72 яркие плитки из полиуретана с прямым рифом и 24 плитки с квадратным рифом. Именно рифы помогают слабовидящим ориентироваться при осязании подошвой обуви или тростью.

Чиновники сообщили, что поскольку полиуретановое тактильное покрытие устраивают вблизи остановок и пешеходных переходов, то зимой работы по расчистке снега будут проводиться вручную, либо малогабаритной техникой, чтобы продлить срок эксплуатации.