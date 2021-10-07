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Общество7 октября 2021 18:16

Это что, из-за коронавируса? В Самаре куры несут странные яйца

Жительница Самары поделилась фотографией необычных куриных яиц
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Яйца необычной формы не опасны для употребления в пищу, но проблему со здоровьем курочки надо решать

Яйца необычной формы не опасны для употребления в пищу, но проблему со здоровьем курочки надо решать

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Жительница Самары поделилась с редакцией «КП-Самара» фотографией необычных куриных яиц. По словам женщины, несушки уже второй день приносят яйца ребристой формы.

- Неужели последствия коронавируса сказались на курах? – смеется наша читательница.

Однако, не все так страшно. Такие аномальные яички часто бывают и у других фермеров. На форуме птицеводов говорят, что часто ребристые яйца несут куры, которые перенесли недавно стресс из-за нападения хищников. Также необычный вид яиц может свидетельствовать о каких-либо расстройствах в организме птицы.

- Часто деформированные яйца бывают у несушек, которым не хватает каких-то микроэлементов. В решении данной проблемы может помочь известняк, - пишут на форуме.

Фермеры утверждают, что никакой опасности для людей такие яйца не несут – их можно принимать в пищу. Однако вывести цыплят из деформированных яиц не получится.