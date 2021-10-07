Это что, из-за коронавируса? В Самаре куры несут странные яйца

Яйца необычной формы не опасны для употребления в пищу, но проблему со здоровьем курочки надо решать Фото: Наталья АРТЯКОВА

Жительница Самары поделилась с редакцией «КП-Самара» фотографией необычных куриных яиц. По словам женщины, несушки уже второй день приносят яйца ребристой формы.

- Неужели последствия коронавируса сказались на курах? – смеется наша читательница.

Однако, не все так страшно. Такие аномальные яички часто бывают и у других фермеров. На форуме птицеводов говорят, что часто ребристые яйца несут куры, которые перенесли недавно стресс из-за нападения хищников. Также необычный вид яиц может свидетельствовать о каких-либо расстройствах в организме птицы.

- Часто деформированные яйца бывают у несушек, которым не хватает каких-то микроэлементов. В решении данной проблемы может помочь известняк, - пишут на форуме.

Фермеры утверждают, что никакой опасности для людей такие яйца не несут – их можно принимать в пищу. Однако вывести цыплят из деформированных яиц не получится.