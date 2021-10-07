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Происшествия7 октября 2021 19:05

В Тольятти очевидцы нашли в лесу прикованного к дереву молодого парня

На место происшествия выехали сотрудники полиции
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Прохожие вызвали полицию

Прохожие вызвали полицию

Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях опубликовали жуткие кадры, на которых молодой человек прикован наручниками к дереву. Автор фотографии рассказал, что ЧП произошло в лесопосадке в районе медгородка в Тольятти.

- У парня на голове был пакет, а сам он прикован «в обнимку» к дереву. Сказал, что ему 23 года, и он сам себя пристегнул наручниками, - пишет автор в паблике «ЧП Самара | Тольятти».

Очевидцы вызвали к месту происшествия сотрудников полиции. Молодого человека освободили от оков и отвезли в отделение для дальнейших разбирательств.