В Самарской области при пожаре в частном доме погибла 46-летняя женщина

Огонь распространился на площади 25 квадратных метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью, 6 октября 2021 года, в городе Похвистнево Самарской области пожар в частном доме унес жизнь 46-летней женщины. Пожарным удалось спасти мужчину, который также находился в горящем здании.

Сообщение о пожаре в доме на улице Косогорной поступило в 23:13. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 10 человек и 4 единиц спецтехники.

- По прибытии было установлено, что горение происходит на площади 25 квадратных метров. В 23:26 огонь удалось локализовать, а в 23:40 была объявлена полная ликвидация, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В доме находилось два человека. 43-летнего мужчину удалось спасти, а женщина погибла. В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара и оценивают нанесенный ущерб.