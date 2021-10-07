В Самаре мужчина, который пьяный за рулем убил мать двоих детей, выплатил ее семье 900 тысяч рублей

Добиться выплаты моральной компенсации удалось после ареста счетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре судебные приставы обязали виновника аварии, где погибла женщина, выплатить ее мужу и двум детям компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей.

Как стало известно, житель Самары, находясь за рулем в нетрезвом виде, столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии погибла женщина, у которой остались двое маленьких детей.

- Суд обязал мужчину выплатить супругу и двум несовершеннолетним детям погибшей компенсацию морального вреда на общую сумму 900 тысяч рублей. Однако виновник аварии к погашению задолженности не приступил, - рассказали в ФССП по Самарской области.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства вынес постановления о взыскании исполнительского сбора по каждому из трех исполнительных производств в размере 7% от общей суммы задолженности, что составило свыше 60 тысяч рублей. Взыскание было обращено на расчетных счетах должника.

Только после принятия таких мер мужчина погасил задолженность по моральной компенсации семье погибшей, а также выплатил исполнительский сбор.