Массовый выпуск карты жителя Самарской области стартовал в октябре 2021 года

К массовому выпуску карты жителя приступил банк "Солидарность" Фото: Instagram.com

Банк «Солидарность» завершил тестирование пилотной карты жителя Самарской области и приступил к ее массовому выпуску. Об этом в инстаграме сообщили организаторы проекта.

- Карту жителя Самарской области можно использовать для хранения денег, проведения банковских операций и для оплаты проезда в общественном транспорте. Также с помощью нее можно получать бонусы и скидки, - рассказал первый вице-президент банка Максим Сойфер.

Получить карту может любой житель региона старше 18 лет. Для этого нужно прийти в любое отделение банка «Солидарность» с паспортом, СНИЛС, полисом ОМС и подать заявление. Отметим, что владельцам карты данного банка доступен специальный тариф – им будут начислять повышенный процент на остаток. Кроме того, у них есть возможность получить единоразовую выплату в 300 рублей.