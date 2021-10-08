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Здоровье8 октября 2021 11:45

Врач из Самары сообщила об агрессивном течении коронавируса у детей

Наталья Кабанова назвала основные симптомы COVID-19 у юных пациентов
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
У детей при заражении КВИ обоняние не пропадает

У детей при заражении КВИ обоняние не пропадает

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети стали чаще и тяжелее заболевать коронавирусом. При этом сама инфекция протекает агрессивнее. Об этом рассказала заместитель главного врача Самарской областной детской инфекционной больницы Наталья Кабанова.

По словам медика, COVID-19 у детей, как правило, напоминает течение обычного ОРВИ. Среди симптомов: повышение температуры, интоксикация, кашель, тошнота, рвота, понос. А вот обоняние у юных пациентов не пропадает.

- Инфекция стала протекать агрессивнее и злее в детской популяции. У детей не бывает такого симптома, как отсутствие обоняния. После перенесения болезни у детей может быть серьезное поражение органов дыхания и постковидный синдром, - отметила Наталья Кабанова.

Добавим, что COVID-19 поражает детей вместе с аденовирусом, вирусом гриппа или парагриппа. Поэтому медики призывают самарцев сделать прививку от гриппа.