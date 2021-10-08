Врач из Самары сообщила об агрессивном течении коронавируса у детей

У детей при заражении КВИ обоняние не пропадает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети стали чаще и тяжелее заболевать коронавирусом. При этом сама инфекция протекает агрессивнее. Об этом рассказала заместитель главного врача Самарской областной детской инфекционной больницы Наталья Кабанова.

По словам медика, COVID-19 у детей, как правило, напоминает течение обычного ОРВИ. Среди симптомов: повышение температуры, интоксикация, кашель, тошнота, рвота, понос. А вот обоняние у юных пациентов не пропадает.

- Инфекция стала протекать агрессивнее и злее в детской популяции. У детей не бывает такого симптома, как отсутствие обоняния. После перенесения болезни у детей может быть серьезное поражение органов дыхания и постковидный синдром, - отметила Наталья Кабанова.

Добавим, что COVID-19 поражает детей вместе с аденовирусом, вирусом гриппа или парагриппа. Поэтому медики призывают самарцев сделать прививку от гриппа.