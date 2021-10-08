Туман накроет Самарскую область 9 октября 2021 года

Регион окажется во власти мглы ночью и утром в субботу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. Всему виной – туман, который может накрыть регион в субботу, 9 октября 2021 года.

- Туман ожидается местами ночью и утром 9 октября. При нем видимость будет 500 метров и менее, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу в Самарской области похолодает до -5 градусов. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

В ГУ МЧС по Самарской области призывают жителей быть внимательнее на дорогах. Автомобилистов просят не превышать скорость, не лихачить и соблюдать ПДД. При движении в условиях пониженной видимости необходимо использовать противотуманные фары. Пешеходам советуют быть осторожнее при переходе проезжей части.