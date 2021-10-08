Мэрия Самары хочет за 7,5 млн рублей купить землю для нового кладбища

Власти рассматривают для кладбища земельные участки от 4,5 до 40 га Фото: Архив "КП"

Власти Самары ищут землю под размещение новых мест погребения. Они планируют выкупить участок за 7,5 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает департамент управления имуществом Самары. Согласно техзаданию, площадь территории под новое кладбище должна составить не менее 4,5 и не более 40 га. Для приобретения рассматриваются площадки в границах Куйбышевского района или примыкающие к нему – в Волжском районе.

- В границах земельного участка не должны располагаться объекты движимого и недвижимого имущества, места захоронений, - говорится в документах закупки.

Сейчас идет прием заявок. Итоги электронного аукциона подведут 25 октября. Срок выполнения контракта – до 31 декабря 2021 года.