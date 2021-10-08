В Самаре хотят благоустроить территории четырех ж/д станций

Передвижение по территории станций сделают более комфортным Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре хотят благоустроить подходы к четырем железнодорожным станциям. Преобразить планируется Стахановскую, Пятилетку, Средневолжскую и Ягодную.

В понедельник, 11 октября, эти платформы посетят представители Куйбышевской железной дороги, Самарской пригородной пассажирской компании и городской мэрии. Они осмотрят ж/д объекты и составят план мероприятий.

Благоустройство ждет территории, прилегающие к станциям. Планируется, что это позволит улучшить их транспортную доступность и сделает передвижение пассажиров более комфортным. Сроки выполнения работ станут известны позднее.