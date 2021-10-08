Тольяттинец поругался с приятелем из-за разговоров по телефону и порезал его ножом

Подозреваемый сознался в преступлении Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти задержали подозреваемого в нападении с ножом на 35-летнего местного жителя. Им оказался его ровесник, который ранее был судим за грабеж, кражу и похищение авто. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Преступление произошло в конце сентября 2021 года на улице Ворошилова. Двое мужчин устроили совместную попойку. В какой-то момент застолье прервала ссора. Собутыльники поругались из-за разговоров по сотовому телефону. Один из них достал нож и ударил им другого. Сразу после этого нападавший сбежал. Когда медики прибыли на место, пострадавший уже был без создания.

Предполагаемого злоумышленника задержали в Автозаводском районе. Он не стал отрицать своей вины. В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему может грозить до 10 лет колонии. Суд отправил мужчину под арест.