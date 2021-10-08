В Самарской области 24-летний парень зарезал своего знакомого, привязал к его шее якорь и сбросил в реку

Лодку со следами крови и борьбы нашли в Сызрани. Фото: СУ СКР по Самарской области

Житель Сызрани убил своего знакомого и избавился от тела, как бандит из 90-х. Следователи нашли подозреваемого в жестоком убийстве 39-летнего мужчины, которого зарезали и скинули в реку с якорем на шее.

По версии следствия, в сентябре 2021 года подозреваемый и его знакомый находились в моторной лодке недалеко от рыбацкого стана в Сызранском районе. Между 24-летним парнем и 39-летним мужчиной произошел конфликт, в результате которого молодой человек кинулся на хозяина лодки с ножом.

- Подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область расположения жизненно важных органов. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Далее убийца обмотал шею погибшего веревкой, на конце которой был привязан железный якорь. Молодой человек скинул труп своего знакомого в реку, а сам на лодке скрылся с места преступления.

19 сентября 2021 года лодка со следами борьбы была обнаружена на причале в Сызрани. Подозреваемого задержали и возбудили на него уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время расследование продолжается, подозреваемого на время следствия заключили под стражу.