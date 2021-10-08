В одном из сел в Самарской области изымут всех домашних птиц из-за птичьего гриппа

В селе Новый Камелик зафиксировали вспышку птичьего гриппа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Опасное заболевание было обнаружено в селе Новый Камелик Большечерниговского района. Постановлением правительства Самарской области в селе и в радиусе 5 км изымут всех домашних птиц и продукты животноводства.

- Специальная комиссия департамента ветеринарии Самарской области изымет животных и продукты животноводства при ликвидации высокопатогенного гриппа птиц в пределах границ села Новый Камелик и угрожаемой зоне глубиной 5 км, включая непассажирскую станцию, - сказано в постановлении, подписанном председателем правительства Виктором Кудряшовым.

Напомним, что птичий грипп - инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. Обычно им болеют птицы, но может заразиться и человек.